La bica de Viana do Bolo cruza fronteras y llega hasta Italia

La bica de Viana do Bolo será protagonista este fin de semana en Italia, donde forma parte de la cena de gala que tiene lugar este sábado, 3 de octubre, en Noventa Padovana, en la región del Véneto.

La iniciativa cuenta con la participación de la Asociación Robreda y nace con el objetivo de continuar estrechando los lazos entre Galicia e Italia, unidos por la tradición gastronómica en torno al pulpo. La propuesta está impulsada por la asociación italiana Confraternità dei Folpo, que organiza diferentes actividades destinadas a divulgar la gastronomía, la cultura y la historia vinculadas a los productos tradicionales.

Postre

Durante la cena de gala, la bica de Viana do Bolo será servida como postre, acompañando a otros productos gallegos como el pulpo y el pan de Cea. De este modo, uno de los dulces más representativos de la gastronomía de las Tierras del Bibei, destacado por la excelencia de su sabor, formará parte de una propuesta que busca dar a conocer en Italia diferentes elementos de la tradición culinaria gallega.

La colaboración tendrá continuidad durante el mes de octubre. En la semana del 24 está previsto el evento más multitudinario de la programación, en el que Galicia volverá a estar representada a través de diferentes puestos destinados a la promoción de sus productos y de su cultura.

La presencia de la bica de Viana do Bolo en esta iniciativa permitirá así dar visibilidad a la gastronomía local fuera de Galicia y participar en un intercambio cultural y gastronómico que pone en común las tradiciones, sabores y productos más representativos que vinculan a dos regiones diferentes.