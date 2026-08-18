El BNG recupera la alcaldía de Viana seis años después con Graciela Diéguez

Viana do Bolo vivió esta mañana una jornada histórica con la toma de posesión de la nacionalista Graciela Diéguez como alcaldesa, convirtiéndose así en la primera mujer en el cargo y también en la tercera persona al frente del Concello vianés en lo que va de mandato, una por cada fuerza que obtuvo representación en los comicios de 2023 -PP, PSOE y ahora BNG-.

Diéguez, arropada por familiares, amigos y otros regidores y cargos del BNG en un salón de plenos abarrotado, tomó el bastón de mando de manos del alcalde en funciones, el socialista Isaac Federico Pérez, tras la dimisión del hasta ahora regidor, Germán García-Ávila, investido el pasado 5 de septiembre tras llegar el acuerdo de ambas formaciones progresistas. La nueva alcaldesa tuvo inicialmente palabras de recuerdo para las poblaciones afectadas por la terrible riada del pasado 17 de junio, y prometió trabajar durante los nueve meses que restan hasta las próximas elecciones para construir una “Viana mellor”. Asimismo, expresó la “honra e orgullo” de un día que calificó como “moi importante” al convertirse en la primera mujer en un cargo que también asume “con gran responsabilidade e ganas de atender e solucionar os problemas de toda a veciñanza”.

Tras recordar su trabajo al frente de la concellería de Cultura durante cinco años, bajo el gobierno de Secundino Fernández (2015-2020), afirmó que buscará xestionar “os cartos públicos con eficiencia e transparencia, gobernando igual para todos”. Además, dio la “benvida” a las nuevos vecinos de Viana provenientes de otros países, y subrayó su firme creencia en el “futuro” de la villa, a la que espera aportar “máis oportunidade, igualdade e esperanza”.

Despedida del hasta ahora alcalde

Antes de la votación de investidura tomó la palabra el hasta ahora alcalde, García-Ávila, quien tras mostrar su apoyo a los afectados por la riada recordó al respecto que “aínda queda moito por facer, requerirá moito esforzo e cartos”. A continuación definió sus apenas 11 meses al frente de su villa natal como una “etapa inesquecible”, en la que junto a sus otros dos ediles buscaron “dar un paso á fronte, demostrar que facer as cousas doutra maneira é posible”.

Tras enumerar todas las actuaciones llevadas a cabo o en curso en la población durante este tiempo, con especial énfasis en una inversión “histórica de dous millóns por parte da Confederación Hidrográfica”, el socialista también resaltó la “dificultade” de sacar adelante todas sus propuestas con “pouco persoal”. No obstante, agradeció el gran “esforzo” de todos los trabajadores municipales y la “comprensión” de los vecinos, a los que afirmó servir “sen amiguismos nin cores políticas”.

Por su parte, el diputado autonómico y portavoz del BNG, el exalcalde Secundino Fernández, abrió la sesión recordando el efecto que los incendios del pasado verano tuvieron en que se produjese la riada que “arrasó” Pradocabalos, A Bouza y otros núcleos. A continuación puso en valor el apoyo “leal, efectivo e estable” de su formación al gobierno del PSdeG-PSOE tras un acuerdo entre ambos partidos “fortemente requerido” por la población vianesa.

Al repasar las virtudes que a su juicio posee Graciela Diéguez para ostentar la alcaldía, Fernández se emocionó por momentos al expresar su “orgullo” por ser partícipe de un “fito histórico”, asegurando su convencimiento de que “gobernará pensando en todos”. “Esperamos que estes nove meses de ‘embarazo’ que ten por diante rematen cun final feliz”, concluyó.

Relevo pactado

Este relevo al frente del mandato materializa el acuerdo alcanzado en septiembre de 2025 entre BNG y PSdeG-PSOE, ambos con tres concelleiros cada uno. La moción de censura impulsada entonces por ambas formaciones relevó de la alcaldía al popular Andrés Montesinos, que hasta la fecha gobernaba en minoría -cuatro ediles- ante la falta de acuerdo de nacionalistas y socialistas. Finalmente, en el ecuador del mandato acordaron establecer una fórmula de alcaldía rotatoria, sin coalición de gobierno. En virtud de dicho pacto, el socialista Germán García-Ávila ejercía la alcaldía desde entonces, cerrando ahora una etapa de once meses para ceder el bastón de mando al BNG hasta las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027.

Con la toma de posesión de Diéguez, el BNG vuelve a asumir la jefatura del ejecutivo municipal seis años después de su última etapa al frente del Concello. Ocurrió en el verano de 2020, cuando una moción de censura acordada entre el Partido Popular y dos ediles tránsfugas del PSOE apartó del sillón municipal a Secundino Fernández, quien gobernaba la villa desde el 2015. Al no ser posible compatibilizar el cargo de parlamentario autonómico con la alcaldía, ya en la anterior toma de posesión Fernández anunció que Diéguez asumiría como próxima regidora.