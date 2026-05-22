DESDE LAS 12:00 HORAS
La Casa do Maior vianesa celebrará la Feria de Abril
DESDE LAS 12:00 HORAS
La Casa do Maior Xoana Andrade de Viana do Bolo pone en marcha una nueva iniciativa para celebrar la Feria de Abril que tendrá lugar este viernes, 22 de mayo. Aunque la actividad llega “con algo de retraso” debido a las inclemencias meteorológicas que impidieron su celebración en fechas anteriores, el centro retoma esta propuesta con el objetivo de ofrecer una jornada festiva.
La actividad comenzará a las 12,00 horas e incluirá la degustación de pinchos gratuitos, invitando a los vecinos del municipio a acercarse y participar en el encuentro.
Desde la Casa do Maior se organizan de forma habitual múltiples actividades orientadas no solo a la dinamización de las personas usuarias, sino también al conjunto de la población, en una clara apuesta por favorecer el envejecimiento activo en el entorno rural.
Este tipo de iniciativas contribuyen a ocupar el tiempo libre de las personas mayores, fomentar las relaciones sociales y mejorar su bienestar y estimulación cognitiva, reforzando así el compromiso de la Casa do Maior Xoana Andrade con la calidad de vida y la participación comunitaria.
Juan Manuel Andrade está al frente de este proyecto, que lleva el nombre de su hija, desde enero de 2025. Desde entonces, ha impulsado una programación estable de originales actividades.
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