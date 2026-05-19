La Coral Candea de Viana do Bolo reúne a Trives y Verín en su festival

La Casa da Cultura de Viana do Bolo acogió el Festival das Letras, organizado por la Coral Polifónica Candea, en el que participaron dos agrupaciones procedentes de Verín y Trives.

Durante el acto se interpretaron varias canciones tradicionales, precedidas por la lectura de la biografía de la homenajeada, Begoña Caamaño Ras, a cargo de los más pequeños.

La Coral Polifónica Candea, anfitriona del evento, fue la encargada de poner el broche final al festival con la interpretación de una canción portuguesa, una pieza del grupo gallego Fuxan os Ventos y el himno de la comunidad autónoma.

Además, durante el encuentro tuvo lugar la entrega de una placa de homenaje a Víctor Nogueira, profesor que deja la batuta de la agrupación vianesa tras cuatro años de dedicación. Su relevo estará a cargo de la trivesa Sandra González.

Desde la organización quieren agradecer la asistencia y la implicación del público, que nunca defrauda en los eventos musicales organizados por la Coral Polifónica Candea, haciendo que la agrupación se sienta siempre arropada y respaldada. Candea lleva tres décadas dinamizando la localidad.