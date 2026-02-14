El CIM de Viana do Bolo impulsa un mural colectivo en el 8M

Bajo la iniciativa “Botándolle cara” el Centro de Información a la Mujer de Viana do Bolo solicita la colaboración vecinal para elaborar un gran mural que permita conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Su intención es mostrar de una manera artística la unidad y el compromiso de los vecinos del lugar con la igualdad a través de un gran mural que será colocado en la Praza do Castelo. Para ello, todos los que deseen participar tendrán que enviar una fotografía de su cara o de varias caras –puede ser una imagen familiar– que posteriormente serán editadas para confeccionar un gran collage.

Podrá participar cualquier persona, hombres, mujeres o pequeños, y la imagen podrá ser de frente, de perfil, en blanco y negro, solo, acompañado o disfrazado, “como lles apeteza e se sintan máis cómodos”, explican desde la organización.

El plazo para enviarlas finaliza el próximo 4 de marzo a través del número de WhatsApp o email facilitado para ello. Durante los días posteriores a la exposición, los participantes podrán recoger en las oficinas del CIM la imagen creada con la foto “como recordo e agasallo”.

“Botándolle cara” se presenta como una iniciativa participativa que busca implicar a toda la comunidad en la celebración del 8 de marzo, convirtiendo el arte en una herramienta de unión y reivindicación. A través de este mural colectivo, las tierras del Bibei mostrarán públicamente su compromiso con la igualdad, dando rostro al apoyo vecinal y reforzando el mensaje de una sociedad más justa. Esta es una de las iniciativas que se llevará a cabo dentro de una amplia programación en la comarca.