Las mujeres ganan 5.158 euros menos al año que los hombres

La brecha salarial de género en España se mantiene estancada en torno al 20% en los últimos años, según informó ayer el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). En 2024, el salario bruto medio anual de los hombres se situó en 31.116 euros, frente a los 25.958 euros que percibieron las mujeres, lo que supone una diferencia de 5.158 euros anuales. Así se desprende del informe “La brecha salarial de género, síntoma de la desigualdad estructural”, presentado por CCOO con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial, que se celebra el próximo 22 de febrero.

En este sentido, CCOO revela una tendencia al “estancamiento” de la brecha salarial de género en el entorno del 20% en los últimos años, según los datos de salarios de la Encuesta de Población Activa (EPA). También apunta que, tomando como referencia la evolución de la brecha en la última década, la brecha tardaría al menos 16 años en cerrarse. Por sectores de actividad, seis ramas destacan por tener brechas salariales muy elevadas (en torno al 30%): actividades administrativas, actividades profesionales, científicas y técnicas, sanidad y servicios sociales, comercio, actividades inmobiliarias y actividades financieras.

Uno de los principales factores que explica la desigualdad salarial es la diferente inserción laboral de mujeres y hombres. El empleo a tiempo parcial concentra el 55% de la brecha salarial de género: el 22% de las mujeres asalariadas trabaja con jornada parcial, frente al 7% de los hombres. Según el sindicato, si las mujeres trabajaran a jornada completa en la misma proporción que los hombres, la brecha salarial se reduciría en 11 puntos porcentuales, del 20% al 9%, lo que supone una reducción del 55%.

De la misma manera, el documento también destaca el impacto de los cuidados y de los complementos salariales en la desigualdad. Las mujeres concentran el 75% del empleo a tiempo parcial y asumen mayoritariamente las excedencias por cuidado de hijos y familiares, lo que penaliza su carrera profesional y su salario a largo plazo. Así, revela que en 2024 el 87% de las excedencias por cuidado de hijos corresponden a madres. Si bien, reconoce que hubo una mejora parcial con respecto a décadas previas, ya que entre 2005 y 2010 el 96% de las excedencias las concentraban mujeres.

Complementos salariales

El informe de CCOO refleja que los complementos salariales concentran casi el 40% de la diferencia en las nóminas. “Estos pluses suelen retribuir aspectos masculinizados, como la disponibilidad o la fuerza física, o se otorgan de forma discrecional en puestos directivos, penalizando las trayectorias de las mujeres”, advierte. En cuanto al SMI, este pasó de los 736 euros al mes en 2018 a los 1.184 euros brutos en 14 pagas en 2025; un aumento del 60,8%, que se vuelve a incrementar este 2026 con la subida del 3,1% pactada entre sindicatos y Gobierno.