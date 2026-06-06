El Club Náutico de Viana, a la búsqueda de nuevos socios

El Club Náutico de Viana do Bolo iniciará su temporada con una jornada de puertas abiertas el próximo 27 de junio en el pantalán situado junto a las piscinas municipales, en el embalse de O Bao.

La actividad, organizada en colaboración con la Diputación de Ourense dentro del programa “Ningún Concello Sen Deporte”, busca acercar la labor del club a los vecinos, fortalecer los lazos con la comunidad y fomentar la participación ciudadana.

Los asistentes no necesitarán inscripción previa y podrán disfrutar de forma gratuita de actividades de kayak y paddle surf (SUP). Además, recibirán una camiseta conmemorativa como recuerdo de la jornada. Desde la organización destacan que únicamente será necesario acudir con ropa de baño y ganas de disfrutar.

El club, fundado en 1989, ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años y superó los 130 socios en la última temporada. Desde la entidad trabajan para poner en valor el embalse de O Bao y su entorno natural mediante actividades deportivas, de ocio y divulgación, además de rutas para dar a conocer este enclave.

Para financiar la compra de material deportivo y de seguridad, así como la formación de monitores, el colectivo también comercializa diferentes productos de merchandising. “Cada vez somos más y el material no llega”, explica Cristina Fernández, una de las responsables del club.

Desde la organización animan a vecinos y visitantes a participar en esta jornada, concebida como una oportunidad para disfrutar del embalse, practicar deporte al aire libre y conocer de cerca la actividad que desarrolla el colectivo en favor de la dinamización del municipio.