“NINGÚN CONCELLO SEN DEPORTE”
El Club Náutico de Viana, a la búsqueda de nuevos socios
“NINGÚN CONCELLO SEN DEPORTE”
El Club Náutico de Viana do Bolo iniciará su temporada con una jornada de puertas abiertas el próximo 27 de junio en el pantalán situado junto a las piscinas municipales, en el embalse de O Bao.
La actividad, organizada en colaboración con la Diputación de Ourense dentro del programa “Ningún Concello Sen Deporte”, busca acercar la labor del club a los vecinos, fortalecer los lazos con la comunidad y fomentar la participación ciudadana.
Los asistentes no necesitarán inscripción previa y podrán disfrutar de forma gratuita de actividades de kayak y paddle surf (SUP). Además, recibirán una camiseta conmemorativa como recuerdo de la jornada. Desde la organización destacan que únicamente será necesario acudir con ropa de baño y ganas de disfrutar.
El club, fundado en 1989, ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años y superó los 130 socios en la última temporada. Desde la entidad trabajan para poner en valor el embalse de O Bao y su entorno natural mediante actividades deportivas, de ocio y divulgación, además de rutas para dar a conocer este enclave.
Para financiar la compra de material deportivo y de seguridad, así como la formación de monitores, el colectivo también comercializa diferentes productos de merchandising. “Cada vez somos más y el material no llega”, explica Cristina Fernández, una de las responsables del club.
Desde la organización animan a vecinos y visitantes a participar en esta jornada, concebida como una oportunidad para disfrutar del embalse, practicar deporte al aire libre y conocer de cerca la actividad que desarrolla el colectivo en favor de la dinamización del municipio.
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