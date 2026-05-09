El Concello pagó el 53% de la LIV Fiesta de la Androlla

El Concello de Viana do Bolo ha hecho público el coste de la LIV Festa da Androlla, que ascendió a 86.400 euros. Según explican desde el gobierno local, esta acción responde a “un compromiso coa transparencia, a xestión pública responsable e a rendición de contas ante a veciñanza”. Los datos fueron difundidos a través de las redes sociales de la entidad local con el objetivo de “garantir o acceso á información de interese xeral sobre o uso dos fondos públicos e os recursos municipais”.

Según los cálculos realizados por el equipo del Consistorio, el encuentro gastronómico tuvo un coste total de 86.400 euros de los que 46.110 han salido de las arcas municipales, un 53% del gasto total. El menú de la celebración -compuesto por consomé, androlla, chorizo, cachelos, grelos, lacón, cordero asado, ensalada, bica, bebida, café y chupito- tuvo un coste de 32 euros por comensal.

Los asistentes al Campo da Feira, todos ellos miembros de los fuliones que participan en el desfile, ascendieron a 1.300 personas, ocasionando un gasto total de 41.600 euros.

De manera paralela, en el Pabellón Municipal de la localidad de Viana do Bolo degustaron el menú un total de 1.400 personas. De ellas, 57 eran autoridades invitadas -costo que asumió el consistorio-, mientras que las otras 1.343 restantes abonaron la cantidad de 30 euros por entrada.

La publicación de esta información ha sido valorada de forma positiva por parte de numerosos vecinos y personas vinculadas a esta tradición, al considerar que “permite coñecer con maior detalle o gasto da organización sen que iso supoña unha polémica”, además de contribuir a una mayor transparencia sobre el uso de los fondos públicos destinados a la celebración del Entroido.