Concierto de fin de curso con las escuelas musicales en Viana do Bolo
ENTRADA GRATUITA
La Casa de la Cultura de Viana do Bolo acogerá el próximo sábado, 20 de junio, el festival de fin de curso de las escuelas musicales municipales
La Casa de la Cultura de Viana do Bolo acogerá el próximo sábado, 20 de junio, el festival de fin de curso de las escuelas musicales municipales, una cita ya tradicional que servirá para poner el broche final al curso 2025-2026. El evento comenzará a las 18,00 horas y contará con entrada libre y gratuita.
Durante el festival, el alumnado de las distintas especialidades musicales -gaita, percusión, acordeón, piano y guitarra- mostrará sobre el escenario todo el trabajo, el esfuerzo y la dedicación desarrollados a lo largo del curso. El público podrá disfrutar de un variado programa de actuaciones en el que los estudiantes demostrarán los conocimientos y habilidades adquiridos, ofreciendo un recorrido por diferentes estilos y disciplinas musicales.
Este concierto de fin de curso supone, además, una oportunidad para reconocer la labor del profesorado y el compromiso de las familias, así como para poner en valor el importante papel que desempeñan las Escuelas Musicales Municipales en la formación artística de niños, jóvenes y adultos del municipio, una apuesta que cuenya ya con un amplio recorrido. Desde el Concello de Viana do Bolo animan a los vecinos del lugar a asistir a la cita y disfrutar de una tarde de música en directo, apoyando el talento local y el trabajo realizado por el alumnado y el profesorado durante toda la anualidad.
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