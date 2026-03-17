Incendio forestal con dos focos en Cardoso, Viana do Bolo

La provincia de Ourense ha registrado el primer día del año con amenazas por incendios. Después de una mañana bajo alerta por un fuego en el Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, que quedó extinguido a las 15,26 horas de este martes y finalmente afectó a una superficie de 22,8 hectáreas de monte raso, un nuevo incendio incendió las alarmas en Ourense. Esta vez se originaba en Cardoso, Viana do Bolo, ente Penouta, Paradela e Froxais, a las 21,37 horas en la parroquia de Paradela.

A última hora de este martes existen dos focos perfectamente diferenciados, aunque aseguran desde Viana do Bolo que se juntaron dos zonas y que al principio había tres simultáneos, afectados por el viento de las últimas horas de la tarde que avivaron las llamas. Las horas de actuación dificultan los trabajos por parte de los efectivos puesto que la noche se ha echado y los medios aéreos están afectados por estas condiciones.

Hasta el punto se han desplazado 4 agentes, 3 brigadas y 3 motobombas con una estimación inicial de una hectárea afectada.

Tras un agosto negro por los incendios forestales que asolaron Ourense

Ourense todavía guarda el recuerdo del verano pasado, cuando los incendios arrasaron cientos de hectáreas y pusieron en alerta a toda la provincia. Los vecinos guardan este recuerdo y se mantienen atentos y preocupados mientras los equipos de extinción trabajan en la zona, recordando la importancia de actuar rápido y reportar cualquier conato.

La ciudadanía puede informar sobre incendios forestales a través del número gratuito 085, así como denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias en 900 815 085. Además, la Consellería del Medio Rural mantiene la información actualizada en la cuenta de X @incendios085, y los vecinos piden prudencia para que la historia de hace unos meses no se repita.

La región te mantiene informado de este incendio que se ha registrado a última hora de la tarde. A medida que se tenga más datos confirmados se irá informando a través de la página web, los perfiles de la región en redes sociales o a través del periódico en su punto de venta habitual