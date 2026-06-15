Intensas lluvias en Viana do Bolo desbordan el río en la aldea de Pradocabalos

Las intensas lluvias registradas en la noche del domingo provocaron diversas incidencias en el municipio de Viana do Bolo. La más destacada tuvo lugar en la aldea de Pradocabalos, donde el río se desbordó alrededor de las 23,00 horas a la altura de la plaza, causando inundaciones en varios bajos de viviendas particulares.

Las precipitaciones también ocasionaron problemas en la red viaria municipal

El agua anegó diferentes dependencias de los vecinos y dejó tras de sí una importante acumulación de barro y restos arrastrados por la corriente. Durante la jornada de este lunes fue necesario realizar labores de limpieza para retirar el lodo y recuperar la normalidad en la zona afectada. Por otra parte, las precipitaciones también ocasionaron problemas en la red viaria municipal. En la carretera que comunica las localidades de A Bouza y Pixeiros se produjo un importante desprendimiento de tierra y piedras que obligó a intervenir para garantizar la seguridad de la circulación.

Desde la entidad local se hizo un seguimiento de ambas incidencias y se llevaron a cabo los trabajos necesarios para minimizar los efectos de este episodio meteorológico, que dejó daños materiales.