María Carrera, veraneante en Fradelo, Viana do Bolo: “El rural te permite disfrutar de cosas muy básicas que a veces olvidamos”

María Carrera regresa siempre que puede a Fradelo, en Viana do Bolo, una aldea que llegó a su vida a través de su pareja y que poco a poco se ha convertido en un lugar muy especial para ella. Desde Madrid, ha encontrado en este rincón de Galicia un espacio donde desconectar del ritmo de la ciudad, disfrutar de la tranquilidad y conectar con una forma de vida más cercana y pausada.

Pregunta. ¿Por qué elige pasar el verano en una aldea en lugar de un destino de playa o una ciudad?

Respuesta. Me encanta la playa y la disfruto muchísimo en verano, pero los destinos de costa suelen estar masificados, los precios se inflan y el calor puede llegar a ser agobiante. Aquí la temperatura es más suave, hay naturaleza por todas partes y se respira una calma que no encuentro en otros sitios. Es un descanso distinto, más auténtico, que me permite desconectar de verdad.

P. ¿Qué significa para usted volver cada verano a este lugar?

R. Es una pausa necesaria. Entre el trabajo y el ritmo de la ciudad, venir aquí me ayuda a bajar revoluciones y a disfrutar de unos días sin prisa.

P. ¿Cuál es su primer recuerdo de esta aldea?

R. La primera vez que vine fue en otoño, en plena temporada de castañas y choupis. Paseamos por el monte mojado, recogimos castañas y las hicimos esa misma noche en la cocina de leña. Fue un viaje sencillo pero verdaderamente especial, y desde entonces le tengo mucho cariño a esta maravillosa aldea… y al hecho de haberla conocido gracias al amor.

P. ¿Qué es lo que más echa de menos cuando no está aquí?

R. Los ratos tranquilos tirados con los perros, calentarnos en invierno al calor de la lumbre y disfrutar de la comida típica: las empanadas, el pulpo, los bolos preñados, la bica… Aquí todo tiene otro sabor.

P. ¿Qué tiene el rural que no encuentra en otros destinos?

R. Calma, silencio y un cielo estrellado que en la ciudad es imposible de ver. El rural te permite disfrutar de cosas muy básicas que a veces olvidamos.

P. ¿Qué rincón de la aldea recomendarías a alguien que la visita por primera vez?

R. Los paseos alrededor del embalse y subir a lo alto de la montaña. Desde arriba se ven los pueblos de alrededor y el embalse serpenteando entre el monte. Es un sitio perfecto para ver y disfrutar el atardecer.