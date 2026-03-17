Máscaras y talento infantil en Viana do Bolo

Exponer sus obras y dar a conocer sus dotes artísticas son algunos de los principales objetivos de “Mascariña, Mascarona”, una muestra de arte creada por el alumnado de la Escuela de Arte Estudio Garabizo de Viana do Bolo, que se inauguró este lunes en la cafetería O Chusco. La iniciativa busca ofrecer un escaparate al talento más joven del municipio, al tiempo que acerca el arte al público en un espacio cotidiano y accesible.

Un total de ocho niños, de entre 8 y 12 años, exhiben en este espacio creaciones realizadas en acrílico, en una iniciativa que pretende “inspirar e amosar os seus traballos creativos, aproveitando unha fin de semana na que será protagonista o Festival Internacional de Mascarada Ibérica ViBoMask”, señala Vanessa Rodríguez, directora de Estudio Garabizo y coordinadora de la propuesta. “O noso desexo é que participen de xeito activo e artístico, motivándoos a que realicen a súa propia investigación sobre as máscaras”, añadía.

La totalidad de las obras que componen la exposición están basadas en la cultura de las máscaras. Algunas de ellas se inspiran directamente en el Entroido gallego, una de las tradiciones festivas más arraigadas de la comunidad, mientras que otras toman referencias de máscaras procedentes de diferentes culturas. De este modo, los trabajos presentan interpretaciones variadas “cunha temática interesante dende o punto de vista artístico e psicolóxico. A diversidade cultural que isto acarrea é moi profunda”, afirma Vanesa.

Desde la organización destacan el gran entusiasmo mostrado por los pequeños artistas, que se volcaron en el proyecto desde el primer momento. “O toque final foi dispoñer na vila dun evento que inspira e apoia este tipo de actividades artísticas”, señalan.

Cultura y tradición

La exposición no solo permite dar visibilidad al trabajo realizado por el alumnado de Garabizo, sino que también contribuye a dinamizar la vida cultural de la localidad. Espacios como la cafetería O Chusco se convierten así en pequeños puntos de encuentro entre arte y ciudadanía, donde vecinos y visitantes pueden acercarse a contemplar las obras en un ambiente cercano y cotidiano.

Tomar un café rodeado de creaciones que apuntan a un prometedor futuro artístico ya es posible en este establecimiento vianés, donde la muestra permanecerá hasta el 12 de abril, ofreciendo la oportunidad de descubrir el talento de los jóvenes