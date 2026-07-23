La mina de Penouta reinicia su actividad en septiembre

La actividad se retomará en menos de tres meses en la sección B de la mina de Penouta (Viana), donde está prevista la incorporación inicial de una decena de trabajadores. “Esperamos que los camiones estén saliendo de allí en septiembre”, afirmó este miércoles Jorge Gil, director de Energy Transition Minerals (ETM) en España, en una reunión con los vecinos de la localidad. De cara a la recuperación de la actividad, la previsión de la empresa es llegar a alcanzar una plantilla similar a la existente antes del cierre, con alrededor de un centenar de empleados, dando prioridad a la contratación de personal de la zona, en el momento en que la actividad sea completa.

Respecto a la situación actual de la explotación tras el cierre cautelar de la denominada sección C, decretado a raíz de una denuncia presentada por Ecoloxistas en Acción, Gil explicó que la empresa está “a la espera de que el Tribunal Supremo desestime el recurso presentado”. Esto permitirá iniciar una nueva solicitud de explotación de esta parte de la mina, un trámite que, aseguró, “ya tienen preparado” con el objetivo de agilizar al máximo los plazos. No obstante, estimó que el proceso podría prolongarse durante unos dos años.

Con este calendario, la empresa confía en reactivar progresivamente la explotación mientras avanza la tramitación administrativa para recuperar la actividad en la sección C. El objetivo es volver a alcanzar el ritmo de producción previo al cierre y consolidar el empleo vinculado a la mina, considerado un importante motor económico para el entorno.

ETM, encargada de la explotación, expuso este proyecto y las actuaciones previstas durante un encuentro celebrado con los vecinos. Según explicó Gil, esta acción se enmarcó en su compromiso con la transparencia y la participación de la comunidad local. Como parte de su estrategia, el objetivo es mantener una comunicación directa con los vecinos sobre la evolución del proyecto y resolver las dudas en torno a la reactivación.