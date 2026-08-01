Pilates al atardecer en el corazón de Viana do Bolo

Participantes antes del inicio de la actividad en las Piscinas Municipales.

Las instalaciones de la piscina municipal de Viana do Bolo fueron escenario durante la jornada de ayer de una sesión de pilates organizada por +Deporte La Región, una iniciativa orientada a promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre la población.

La actividad, celebrada al aire libre y en un entorno privilegiado, reunió a decenas de participantes que pudieron disfrutar de una clase dirigida por profesionales, en la que trabajaron aspectos como la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación y la correcta postura corporal, además de favorecer el bienestar físico y mental.

Esta propuesta forma parte de las acciones impulsadas para acercar diferentes modalidades deportivas a la ciudadanía, ofreciendo alternativas de ocio saludable y fomentando la práctica de ejercicio físico en espacios públicos.

La elevada participación registrada puso de manifiesto el interés que despiertan este tipo de iniciativas, que combinan deporte, salud y convivencia, consolidando la piscina municipal como un espacio idóneo para el desarrollo de actividades al aire libre durante la temporada estival.