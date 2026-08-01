Pilates al atardecer en el corazón de Viana do Bolo

+DEPORTE LA REGIÓN

Conocida como “Maxia verde de Galicia”, Viana acogió una sesión de +Deporte

Participantes antes del inicio de la actividad en las Piscinas Municipales.
Participantes antes del inicio de la actividad en las Piscinas Municipales. | L. S.

Las instalaciones de la piscina municipal de Viana do Bolo fueron escenario durante la jornada de ayer de una sesión de pilates organizada por +Deporte La Región, una iniciativa orientada a promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre la población.

La actividad, celebrada al aire libre y en un entorno privilegiado, reunió a decenas de participantes que pudieron disfrutar de una clase dirigida por profesionales, en la que trabajaron aspectos como la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación y la correcta postura corporal, además de favorecer el bienestar físico y mental.

Esta propuesta forma parte de las acciones impulsadas para acercar diferentes modalidades deportivas a la ciudadanía, ofreciendo alternativas de ocio saludable y fomentando la práctica de ejercicio físico en espacios públicos.

La elevada participación registrada puso de manifiesto el interés que despiertan este tipo de iniciativas, que combinan deporte, salud y convivencia, consolidando la piscina municipal como un espacio idóneo para el desarrollo de actividades al aire libre durante la temporada estival.

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