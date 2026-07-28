El vecino de Viana que estrena su primera exposición a los 94 años

Rodeado del cariño de sus hijos y con la emoción reflejada en una amplia sonrisa, Venus Alonso, natural de la aldea de Umoso, en Viana do Bolo, inauguró a los 94 años su primera exposición artística. Un sueño cumplido tras toda una vida alimentando, en silencio, su pasión por el arte y la cultura.

La muestra reúne 75 obras que ya pueden visitarse, con entrada libre, en la Casa da Cultura de Viana do Bolo. Cada pieza es el reflejo de una vida marcada por la curiosidad, la creatividad y el deseo de seguir aprendiendo. Porque nunca es tarde para compartir el talento ni para demostrar que la ilusión no entiende de edades. A sus 94 años, Venus Alonso convierte su primera exposición en un homenaje a la perseverancia y la pasión.

“Si volviera a nacer, me gustaría ser artista”, afirma Venus Alonso con la serenidad de quien mira atrás sin arrepentimientos. Sin embargo, la vida le llevó por otro camino. Con apenas 24 años emigró a Cataluña en busca de un futuro mejor. “Me fui sin oficio ni beneficio”, recuerda. Allí, a base de esfuerzo, levantó un taller de carpintería de madera y, más tarde, una promotora inmobiliaria.

"Necesito estar solo y concentrado para que llegue la ocurrencia. Una vez aparece, la tengo perfectamente dibujada en mi cabeza”, asegura

Aunque su trayectoria profesional transcurrió lejos del mundo del arte, la creatividad nunca dejó de acompañarle. Recorriendo la exposición, Venus se detiene ante cada una de sus obras para explicar cómo nacieron, qué las inspiró o el momento en que la idea tomó forma por primera vez en su imaginación.

“Necesito estar solo y concentrado para que llegue la ocurrencia. Una vez aparece, la tengo perfectamente dibujada en mi cabeza”, asegura. Esa capacidad para visualizar con precisión cada creación antes de comenzar a trabajar sigue sorprendiendo a sus hijos. “Les llama la atención la claridad con la que luego soy capaz de reproducirla”, comenta.

A partir de ahí comienza un proceso paciente y minucioso: elegir el tronco de madera adecuado, dibujar la figura, tallarla cuidadosamente y darle color. Cada pieza requiere horas de dedicación, mimo y una enorme dosis de paciencia. Una pasión que, incluso hoy, sigue robándole horas al reloj. “A veces mi hija me riñe porque dice que también tengo que descansar y disfrutar del tiempo libre, pero cuando estoy creando pierdo la noción del tiempo. Muchas noches se me hacen la una o las dos de la madrugada”, cuenta entre risas.

Sus hijos llegaron por sorpresa. Querían estar a su lado en un día que difícilmente olvidarán. “Querían acompañarme hoy”, afirma el artista vianés con una mezcla de emoción y orgullo. Un sentimiento compartido por su familia, que contempla con admiración cómo, a sus 94 años, ha hecho realidad un sueño: exponer como artista.

“Si volviera a nacer, me gustaría ser artista”. Pero ya lo es. Nunca dejó de ser artista; solo tardó 94 años en exponerlo al mundo

Ese orgullo también se reflejaba en las decenas de vecinos y amigos que se acercaron hasta el lugar para acompañarle en la inauguración. Entre felicitaciones, abrazos y palabras de cariño, todos coincidían en reconocer no solo el talento del artista, sino también la constancia, la ilusión y la pasión de un hombre que demuestra que la edad es solamente un número.

El vestíbulo de la Casa da Cultura alberga solo una pequeña muestra de todo lo que Venus ha creado a lo largo de su vida. Y es que su colección está compuesta por más de 200 piezas.

Venus ha cumplido un sueño y su exposición es un claro ejemplo de nunca es tarde para dar forma a aquello que siempre se llevó dentro.

Quienes recorren esta exposición saben que no necesita otra vida para ser artista. Lo es desde hace mucho tiempo. Lo es en cada tronco convertido en obra, en cada talla nacida de su imaginación y en cada hora robada al reloj.