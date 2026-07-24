Viana do Bolo se queda sin brigadas forestales por falta de candidatos para cubrir las plazas

El Concello de Viana do Bolo ha informado de que no podrá constituir las dos brigadas de prevención y extinción de incendios forestales previstas para la campaña de 2026 debido a la falta de candidatos para cubrir los puestos ofertados.

Según ha explicado el Concello en un comunicado, a finales del pasado mes de junio se puso en marcha el proceso de selección para la contratación del personal que integraría las dos brigadas, un servicio considerado esencial durante la campaña de alto riesgo de incendios.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el balance ha sido insuficiente para conformar los equipos. El Concello señala que únicamente se presentaron dos candidatos para las plazas de chóferes de vehículo motobomba, mientras que el resto de los puestos necesarios para formar las brigadas quedaron sin aspirantes.

Esta situación impide la constitución de ambos equipos, que desempeñan labores de prevención y extinción de incendios forestales en el municipio durante los meses de mayor riesgo.

Desde el Concello lamentan las consecuencias de esta falta de personal, al considerar que las brigadas representan un servicio fundamental para la prevención y la lucha contra los incendios forestales en el municipio, especialmente en una comarca con una importante masa forestal y con elevada exposición al riesgo de fuegos durante el verano.