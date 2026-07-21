Viana amplía aparcamientos para movilidad reducida

El Concello de Viana do Bolo continúa avanzando en la mejora de la accesibilidad y la adaptación de los espacios públicos con la ampliación de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Con esta actuación, el municipio incrementa los puntos habilitados para facilitar los desplazamientos y favorecer una mayor autonomía de las personas con necesidades especiales de movilidad.

A las nuevas plazas habilitadas en diferentes zonas del casco urbano se suma la ya existente en el barrio de O Toural, consolidando así una red de espacios reservados distribuidos por puntos de especial interés y con gran afluencia de vecinos y usuarios.

Las plazas adaptadas están en la Plaza Mayor, en el pabellón polideportivo, en la piscina municipal y en la estación de autobuses

En concreto, Viana do Bolo ya cuenta con plazas adaptadas en la Plaza Mayor, junto al pabellón polideportivo, en el entorno de la piscina municipal y en la estación de autobuses, situada frente al centro de salud. La ubicación de estos espacios responde a la intención de acercar los servicios y equipamientos públicos a todas las personas, eliminando barreras y facilitando la movilidad dentro del municipio.

Desde la entidad local señalan que esta actuación forma parte del objetivo de “humanizar el municipio” y mejorar la disponibilidad de estacionamientos, especialmente para aquellas personas que necesitan contar con espacios accesibles próximos a los principales servicios.

La ampliación de estas plazas se integra dentro de un conjunto de mejoras realizadas en las calles y espacios públicos de Viana do Bolo. Entre ellas se encuentran la colocación de bolardos para garantizar una mayor seguridad peatonal, la renovación de marcas viales, el aumento del número de plazas de aparcamiento mediante la creación de dos nuevas zonas de uso libre, así como la mejora de la señalización vertical y direccional.