La Casa da Cultura de Viana do Bolo acogerá el próximo sábado, 21 de noviembre, a las 18,00 horas, una nueva edición del Festival de Santa Cecilia, una cita musical organizada por la Coral Polifónica Candea, con la colaboración del Concello de Viana do Bolo.

Un año más, la Coral Polifónica Candea invita al público a disfrutar de una tarde dedicada a la música y a la cultura tradicional gallega, en la que participarán diferentes agrupaciones vinculadas a la actividad cultural.

El programa contará con las actuaciones de la propia Coral Polifónica Candea, la Escola de Música Candea y la Asociación Cultural Abertal, que ofrecerá muestras de música tradicional con gaitas, pandereteiras y baile gallego.

Esta celebración, enmarcada en la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, constituye también una ocasión para dar visibilidad al trabajo que desarrollan durante todo el año las asociaciones y colectivos de la comarca. Su participación contribuye a mantener viva la tradición musical, transmitirla a las nuevas generaciones y fortalecer los vínculos entre la música y la vida cultural vianesa.

La organización invita a vecinos y visitantes a acercarse a la Casa da Cultura y compartir esta jornada festiva en torno a la música, un encuentro que reunirá diferentes expresiones musicales, desde la música coral hasta los sonidos más tradicionales de Galicia.