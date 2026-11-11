El traje nuevo del emperador

Alguien debería explicarle a Broncano la diferencia entre entrevistar y debatir, especialmente cuando se carece de las habilidades necesarias para gestionar bien cada uno de estos dos géneros de comunicación oral basados en el diálogo. Su falta de fluidez, sus problemas de dicción y, sobre todo, su facilidad para auto enredarse con aperturas de paréntesis lingüísticos que convierten sus reflexiones en monólogos agotadores y caóticos, le imposibilitan para afrontar un encuentro medianamente soportable con ningún líder político.

Sus débiles y superficiales argumentos plagados de lugares comunes convirtieron su cita con Abascal en uno de los episodios más soporíferos, vergonzosos y vergonzantes de la televisión pública; un espectáculo bochornoso que ambos podrían habernos ahorrado y que solo provocó vergüenza ajena.

Abascal, a priori una víctima fácil a la que ridiculizar por sus pueriles argumentos sobre los temas más candentes, no tuvo enfrente a Iñaki Gabilondo o al desaparecido Carlos Llamas para hacerle caer en sus propias contradicciones, sino a Broncano, un “showman” con virtudes que saben reconocer sus incondicionales, pero al que el calificativo de periodista le queda muy grande, de hecho, en momentos como el de anoche quedó patente que resulta contraproducente y peligroso permitirle jugar a serlo. Alguien debería decirle a su majestad que va desnudo.

Tomás Jorge Pérez (Ourense)