Viana sigue demandando un centro de día urgente

El alcalde de Viana do Bolo, Germán García-Ávila Arias, se reunió ayer con el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, con el objetivo de trasladar las principales necesidades del municipio y dar solución a las mismas.

Entre las cuestiones a tratar destacó la solicitud de una aportación económica por parte de la Xunta de Galicia para la reparación del puente de Umoso y de la carretera de Santo Agostiño, la posibilidad de creación de un centro de día que dé respuesta “a necesidade das persoas maiores e dependentes” o la recuperación de un paso de peatones que fue eliminado tras las obras de renovación y pintado en la OU-533, así como la instalación de bandas reductoras de velocidad en distintos puntos que permitan mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos.

García-Ávila tampoco quiso dejar en el tintero la reparación del puente del Bibei, incluyendo pintura, vallado e iluminación, así como el pintado de plazas de aparcamiento en la calle Liberdade. Este encuentro se ha desarrollado en un clima de cooperación y entendimiento en el que ambas partes mostraron disposición a seguir trabajando de forma coordinada para avanzar en la búsqueda de soluciones a estas demandas, algunas de las cuales ya habían sido planteadas con anterioridad.

Centro de día

La construcción del centro de día de Viana roza ya lo histórico. Hace más de un lustro que el Concello firmó con la Diócesis de Astorga la cesión de un local para su ejecución. El proyecto fue presentado en 2021 a la Xunta de Galicia con el objetivo de encontrar financiación, pero desde entonces no se han producido avances.