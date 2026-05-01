Ourense exige responsabilidades. Tolerancia cero con la corrupción

La sociedad ourensana observamos con creciente inquietud las informaciones conocidas en los últimos días sobre la presunta gestión irregular de fondos públicos por parte del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, un cargo institucional. Conviene subrayarlo desde el inicio… hablamos de hechos que deben ser esclarecidos en sede judicial, con todas las garantías y respetando plenamente la presunción de inocencia. Ese principio es irrenunciable en cualquier estado de derecho.

Sin embargo, la gravedad de las cifras y de los comportamientos que se describen obliga a una reacción cívica firme. La confianza en las instituciones no es un bien abstracto; se construye día a día sobre la base de la ejemplaridad, la transparencia y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas. Cuando esa confianza se ve cuestionada, no basta con el silencio ni con explicaciones ambiguas… la ciudadanía tiene derecho a claridad, a rendición de cuentas y a respuestas contundentes.

Ourense es una ciudad que conoce bien el valor del esfuerzo colectivo y del uso honesto de los recursos comunes. Por eso, cualquier sospecha de que el interés general haya podido quedar subordinado a intereses particulares genera una legítima indignación social. No se trata de juicios paralelos ni de condenas anticipadas, sino de una exigencia ética mínima. Quien ostenta responsabilidades públicas debe estar a la altura del cargo en todo momento.

En este contexto, corresponde a la Justicia investigar con rigor, sin interferencias ni privilegios. Y corresponde también a las instituciones implicadas colaborar de forma activa y transparente, facilitando toda la información necesaria para esclarecer los hechos. La opacidad solo agrava la desconfianza.

Si finalmente se demostrase la comisión de delitos, la sociedad ourensana espera, y exige, que recaiga sobre el responsable todo el peso de la ley. Sin excepciones, sin atajos, sin beneficios derivados de la posición que haya ocupado. La igualdad ante la ley no puede ser un eslogan… debe aplicarse con especial firmeza precisamente en los casos que afectan a quienes han tenido en sus manos la gestión de lo público.

La verdadera regeneración institucional no se mide por las palabras, sino por las consecuencias. Y solo cuando las responsabilidades se asumen plenamentetambién en el ámbito penal, si procede, se puede empezar a reconstruir la confianza dañada.

Ourense merece instituciones limpias, responsables y al servicio exclusivo de la ciudadanía. Esa es la exigencia, serena pero firme, de una sociedad que no renuncia ni a la justicia ni a la dignidad.

José M. Varela Mosquera (Ourense)