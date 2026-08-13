Viana, bajo la sombra de los astros

Desde Bembibre, donde la línea de la totalidad dividió el territorio y convirtió el eclipse total en una experiencia especialmente singular para sus vecinos, hasta Cepedelo, el núcleo habitado situado a mayor altitud de Galicia, la expectación fue máxima. Viana do Bolo ha sido, además, uno de los puntos de Galicia donde la totalidad del eclipse tuvo una de las duraciones más breves, con apenas unos 20 segundos, lo que hizo que cada instante cobrase aún mayor valor. Los pequeños núcleos del municipio se convirtieron así en puntos privilegiados para contemplar este excepcional fenómeno astronómico, que reunió a vecinos y visitantes.

Pero si hubo un protagonista indiscutible en la comarca de Conso-Frieiras, ese fue Cepedelo. Esta pequeña aldea logró congregar a más de 200 personas con motivo del eclipse, multiplicando por varias veces su población habitual. La iniciativa incluyó el reparto de gafas homologadas para seguir el fenómeno y una merienda para todos los asistentes, en una jornada pensada no solo para disfrutar del eclipse, sino también para dinamizar y poner en valor el propio núcleo. El resultado superó las expectativas y convirtió a Cepedelo en un auténtico referente comarcal para vivir este acontecimiento astronómico. “Lo vimos en el periódico y llamamos para reservar, no queríamos perdérnoslo y lo que había en Cepedelo nos pareció un planazo”, apunta Carolina que, junto a su marido y sus dos hijas, llegó esta misma semana desde Cataluña a disfrutar de las vacaciones en Viana.

La Torre do Homenaxe fue también un enclave de referencia para las Terras do Bibei. Allí, cientos de vecinos y veraneantes se congregaron para disfrutar del eclipse en un encuentro organizado por la entidad local que, sin duda, superó todas las expectativas y convirtió este monumento histórico en un privilegiado punto de observación del fenómeno astronómico.

Los puntos de observación de Vilariño de Conso también se convirtieron en un importante atractivo, tanto para los vecinos como para los numerosos visitantes que se acercaron hasta el municipio. Muchos de ellos disfrutaron de la tarde en la Playa Fluvial del Cenza y, llegado el momento, se desplazaron hasta distintos enclaves del entorno para encontrar las mejores condiciones y no perderse este espectacular fenómeno astronómico.

En A Gudiña y A Mezquita, al quedar fuera de la línea de totalidad, fueron muchos los vecinos que decidieron desplazarse hasta Viana do Bolo e incluso hasta distintos puntos de Valdeorras para disfrutar del eclipse. La jornada se convirtió así en una ocasión para reunirse con familiares y amigos y compartir una tarde especial en busca de los mejores enclaves desde los que contemplar el fenómeno.