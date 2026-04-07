Vilariño y Viana se unen para urgir el arreglo de sus viales

Concejales del BNG de Viana do Bolo y Vilariño de Conso, en la OU-701.

Nacionalistas de Viana do Bolo y Vilariño de Conso presentarán ante las entidades locales y la Diputación de Ourense iniciativas para reclamar el arreglo de dos viales “considerados estratéxicos para a mobilidade da comarca”, la OU-701 y la OU-908.

En el caso de la OU-701, que conecta Vilariño de Conso con A Pobra de Trives, el BNG manifiesta que a su paso por las parroquias vianesas de Grixoa y Vilarmeao presenta “unha situación moi deficiente”. Según explican, la carretera cuenta con numerosos baches que dificultan gravemente el tránsito, advirtiendo además que el estado del firme empeora notablemente “ao chegar ao concello de Viana do Bolo dende Vilariño de Conso”.

BNG: “Non é de recibo que a veciñanza teña que soportar infraestruturas propias dotro século polas que transitan”

Asimismo, recuerdan que hace años se acometieron obras de ampliación en algunos tramos, pero estas actuaciones quedaron incompletas al no proceder a su asfaltado, lo que impide que la mejora sea efectiva para las personas usuarias.

En relación con la OU-908, que une los municipios de Vilariño de Conso y Viana do Bolo, apuntan que “ten un estado francamente mellorábel con curvas moi perigosas, zonas estreitas, sen pintar adecuadamente, firme con algunhas fochancas e moi irregular que provoca unha difícil e perigosa condución”.

Desde el BNG consideran que “non é de recibo que a veciñanza teña que soportar infraestruturas propias dotro século nas que se xoga a diario coa seguridade”. Por ello, instan a las administraciones competentes a actuar con urgencia para garantizar unas condiciones dignas y seguras en estas vías fundamentales para la comarca de Conso-Frieiras. Esta demanda llega también por parte de decenas de vecinos que a diario se ven en la obligación de realizar esos trayectos.