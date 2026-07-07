A Bouza avanza “poco a poco” hacia su nueva normalidad tras las riadas

Los trabajos de desescombro en la aldea vianesa de A Bouza, en el municipio de Viana do Bolo, continúan avanzando de forma progresiva una semana después de su inicio, con el objetivo de devolver cuanto antes la normalidad a los vecinos de la localidad. Las labores, ejecutadas por la Diputación de Ourense, se centran en la retirada de más de 4.000 toneladas de escombros, tierra y restos vegetales acumulados, una actuación de gran envergadura debido al volumen de material que fue necesario movilizar.

Según explican desde la entidad provincial “ata o de agora, conseguíronse retirar máis de 1.200 metros cúbicos de entullo -o 25% do total-, o que equivale a máis de 80 viaxes de camións de carga”.

Los trabajos de limpieza y retirada de residuos constituyen un paso imprescindible para afrontar la siguiente fase de recuperación de la aldea, permitiendo evaluar con mayor precisión los daños existentes y acometer las actuaciones necesarias para restablecer completamente los servicios y la vida en A Bouza.

“Ao ritmo actual, a retirada de entullo na Bouza completarase ao longo desta mesma semana, cumprindo así un prazo de 10 días, para dar paso de inmediato á segunda fase de actuación dos traballos que se trasladará á localidade de Pixeiros”, apuntan desde la Diputación.

Según explican los propios vecinos, los garajes de tres de las viviendas afectadas ya han quedado completamente despejados, mientras que todavía resta actuar en otras dos. Además, durante el fin de semana se les facilitó una máquina para que pudieran continuar con las labores de limpieza por sus propios medios. Los residentes aprovecharon estos días para trabajar sin descanso, con el objetivo de avanzar lo máximo posible en la recuperación de sus viviendas y acelerar el regreso a la normalidad.

Los trabajos comenzaron dos semanas después de producirse la riada, un retraso que los vecinos aseguran que “no olvidamos”. Durante ese tiempo, denuncian haber tenido que convivir con una situación muy complicada y con importantes dificultades en su día a día. “Estivemos vivindo nunhas condicións que non son normais”, lamentan, al tiempo que recuerdan la incertidumbre y la sensación de abandono vividas hasta el inicio de las labores de limpieza y desescombro.

Según explican, las principales causas de esta demora estuvieron relacionadas con cuestiones burocráticas y de coordinación administrativa, lo que ralentizó el inicio de las actuaciones en la zona. Esta situación prolongó durante días unas condiciones que los propios vecinos califican de “insalubres”, especialmente en algunos puntos de la aldea de A Bouza donde la riada fue más agresiva.

Otras aldeas

De igual modo, los trabajos de limpieza y desescombro continúan en la aldea de Pradocabalos, donde la maquinaria pesada trabaja de forma ininterrumpida para retirar los cientos de toneladas de tierra, piedras, troncos y restos vegetales que quedaron acumulados, especialmente en los márgenes de la carretera OU-533.

Excavadoras, palas cargadoras y camiones de gran tonelaje intervienen en un operativo que avanza de forma progresiva debido a la magnitud de los daños y al volumen de material que aún permanece en la zona. “En Pradocabalos posiblemente estén rematados os traballos a mediados do mes de xullo”, explican desde la Xunta de Galicia.

La situación es muy diferente en la aldea de Pixeiros, donde, según critican los vecinos, los trabajos permanecen completamente paralizados. Los residentes aseguran que, por el momento, no se han retomado las labores de limpieza ni de retirada de los materiales arrastrados por la riada, lo que mantiene numerosos puntos de la aldea en una situación similar a la de los días posteriores al temporal. Esta falta de avances genera una creciente preocupación entre los afectados, que lamentan la lentitud en la recuperación y reclaman una actuación urgente. Aseguran que “como somos pocos, parece que se esqueceron de nós”. Sin embargo, la Diputación ha indicado que estos trabajos se iniciarán una vez finalizados los de A Bouza”.

Visita institucional para conocer el avance de los trabajos en Viana

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, acompañado por el alcalde, Germán García-Ávila, el diputado provincial de Medio Ambiente y Energía, José María Lago, y técnicos de la AXI, se desplazó durante la mañana de ayer a los núcleos de Pradocabalos, A Bouza y Pixeiros, en el municipio de Viana do Bolo, para supervisar las obras de desescombro que se están llevando a cabo en coordinación con el organismo provincial.

Manuel Pardo destacó que, en lo que respecta a los trabajos de recuperación de las infraestructuras afectadas, especialmente en la red viaria, y en concreto en la carretera OU-533, “la Xunta actuó con rapidez para reparar los daños que las fuertes lluvias ocasionaron en un tramo de 200 metros de esta vía que une A Gudiña y A Rúa”.

Por su parte, José María Lago, que también se desplazó a Pradocabalos para conocer la situación actual, expresó su confianza en la evolución favorable de las labores de desescombro, que está llevando a cabo una empresa contratada por la Diputación de Ourense mediante el procedimiento de urgencia.

“Estivemos desde o minuto un colaborando coa veciñanza dos pobos afectados, e seguiremos ata completar a retirada de todos os restos e devolver unha boa parte da normalidade a estes pobos”, afirmó el diputado provincial. “Ademais activáronse todos os recursos de emerxencia necesarios para atender as incidencias polas precipitacións”, añadió Pardo. n