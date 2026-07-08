Así revela la radiografía por satélite el alcance de las inundaciones en Viana do Bolo y Valdeorras
INFORME STARVIEW
El informe de StarView, basado en imágenes del satélite Sentinel-2 y modelización hidráulica, analiza más de 10.400 inmuebles, delimita la extensión de la riada y localiza los mayores daños en A Bouza, Pradocabalos, Pixeiros y O Castro
Las imágenes del satélite Sentinel-2 han dejado la primera radiografía por satélite de las inundaciones de Viana do Bolo y Valdeorras. El informe, elaborado por la empresa StarView, cuantifica el impacto de la riada del pasado 17 de junio y pone cifras a uno de los episodios meteorológicos más graves registrados este año en la provincia de Ourense.
El análisis identifica 47 inmuebles en nivel crítico, otros 222 con daños esperados y una superficie inundada de 20,1 kilómetros cuadrados, datos que permiten dimensionar el alcance del temporal más allá de las primeras valoraciones realizadas tras las lluvias.
La radiografía por satélite muestra dónde golpeó con más fuerza la riada
El informe revela que A Bouza fue el punto donde las inundaciones alcanzaron una mayor intensidad. Según las estimaciones del modelo empleado por StarView, la lámina de agua pudo llegar a los cinco metros, mientras que las comprobaciones realizadas sobre el terreno verificaron marcas de hasta dos metros en el municipio de Viana do Bolo.
La cartografía elaborada a partir de las imágenes de Sentinel-2 también permite localizar con precisión otras zonas especialmente afectadas, como Pradocabalos, Pixeiros y O Castro, además de delimitar las áreas castigadas por el granizo en Valdeorras.
Más de 10.400 inmuebles analizados
Uno de los aspectos más destacados del informe es la dimensión del trabajo realizado. En total se evaluaron 10.455 inmuebles distribuidos por el corredor entre Viana do Bolo y Valdeorras, lo que ofrece una visión detallada del impacto territorial del episodio.
La información obtenida permite identificar las zonas con mayor afección y establecer una fotografía precisa de las consecuencias de la riada, tanto en áreas urbanas como rurales.
Un mapa del impacto de las inundaciones
La documentación incorpora mapas e imágenes que muestran la extensión de la inundación y la evolución de la lámina de agua durante el episodio. Esa cartografía constituye una de las principales aportaciones del informe, al ofrecer una visión global de los efectos del temporal sobre el territorio.
El contenido completo del estudio profundiza en la metodología empleada, el análisis por núcleos de población y los datos técnicos obtenidos a partir de las imágenes del satélite Sentinel-2 y de la modelización hidráulica realizada por StarView.
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