Así revela la radiografía por satélite el alcance de las inundaciones en Viana do Bolo y Valdeorras

Las imágenes por satélite muestran el verdadero impacto de la riada en Viana do Bolo y Valdeorras.

Las imágenes del satélite Sentinel-2 han dejado la primera radiografía por satélite de las inundaciones de Viana do Bolo y Valdeorras. El informe, elaborado por la empresa StarView, cuantifica el impacto de la riada del pasado 17 de junio y pone cifras a uno de los episodios meteorológicos más graves registrados este año en la provincia de Ourense.

El análisis identifica 47 inmuebles en nivel crítico, otros 222 con daños esperados y una superficie inundada de 20,1 kilómetros cuadrados, datos que permiten dimensionar el alcance del temporal más allá de las primeras valoraciones realizadas tras las lluvias.

La radiografía por satélite muestra dónde golpeó con más fuerza la riada

El informe revela que A Bouza fue el punto donde las inundaciones alcanzaron una mayor intensidad. Según las estimaciones del modelo empleado por StarView, la lámina de agua pudo llegar a los cinco metros, mientras que las comprobaciones realizadas sobre el terreno verificaron marcas de hasta dos metros en el municipio de Viana do Bolo.

Las imágenes del satélite Sentinel-2 muestran la extensión de la inundación del 17 de junio, que afectó a 20,1 kilómetros cuadrados en el corredor entre Viana do Bolo y Valdeorras. | StarView/Sentinel-2

La cartografía elaborada a partir de las imágenes de Sentinel-2 también permite localizar con precisión otras zonas especialmente afectadas, como Pradocabalos, Pixeiros y O Castro, además de delimitar las áreas castigadas por el granizo en Valdeorras.

Más de 10.400 inmuebles analizados

Uno de los aspectos más destacados del informe es la dimensión del trabajo realizado. En total se evaluaron 10.455 inmuebles distribuidos por el corredor entre Viana do Bolo y Valdeorras, lo que ofrece una visión detallada del impacto territorial del episodio.

El análisis de StarView evaluó de forma individual 10.455 inmuebles e identificó 47 en nivel crítico (P0) y otros 222 con daños esperados. | StarView

La información obtenida permite identificar las zonas con mayor afección y establecer una fotografía precisa de las consecuencias de la riada, tanto en áreas urbanas como rurales.

La modelización hidráulica sitúa A Bouza como la "zona cero" de la riada, con una lámina de agua estimada de hasta cinco metros, mientras que las marcas verificadas alcanzaron los dos metros en Viana do Bolo. | StarView

Un mapa del impacto de las inundaciones

La documentación incorpora mapas e imágenes que muestran la extensión de la inundación y la evolución de la lámina de agua durante el episodio. Esa cartografía constituye una de las principales aportaciones del informe, al ofrecer una visión global de los efectos del temporal sobre el territorio.

El contenido completo del estudio profundiza en la metodología empleada, el análisis por núcleos de población y los datos técnicos obtenidos a partir de las imágenes del satélite Sentinel-2 y de la modelización hidráulica realizada por StarView.