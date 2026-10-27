Viana, Vilariño e A Gudiña convidan aos seus magostos
A Asociación de Mulleres Rurais Bibei será a encargada da organización na localidade vianesa
Viana do Bolo celebrará o vindeiro sábado, 7 de novembro, unha nova edición do magosto popular, unha cita organizada pola Asociación de Mulleres Rurais Bibei coa colaboración do Concello de Viana do Bolo. A celebración terá lugar a partir das 20,00 horas no Campo da Feira e reunirá aos veciños arredor dunha das tradicións máis arraigadas da localidade.
A xornada estará dedicada á gastronomía típica do outono e á convivencia veciñal, cunha proposta que incluirá bullotes, bolos preñados, bica, auga, viño e refrescos. Ademais, as persoas asistentes poderán gozar dunha queimada e da música da Charanga Alegría, encargada de amenizar a festa. Ao longo da celebración tamén se realizarán varios sorteos de produtos entre os participantes, utilizando o número da entrada.
O donativo para participar no magosto será de 10 euros, mentres que os menores de seis anos terán entrada gratuíta. A venda anticipada estará aberta ata o mércores 4 de novembro nos bares Emigrante, Dani e Chías. Tamén será posible reservar entradas a través do teléfono 686 534 935.
Con esta iniciativa, a Asociación de Mulleres Rurais Bibei aposta por manter vivas as tradicións populares e fomentar os encontros entre a veciñanza nun ambiente festivo, no que a gastronomía, a música e a convivencia serán as protagonistas.
Vilariño de Conso celebrará a súa tradicional festa en honor a San Martiño o 11 de novembro, coincidindo coa festividade local. A programación incluirá unha misa solemne con procesión, un magosto popular e unha festa amenizada polo dúo Flow. Os actos comezarán ás 13,00 horas cunha misa solemne e procesión, que estarán acompañadas pola Banda de Gaitas do Concello de Vilariño de Conso.
A celebración continuará a partir das 20,00 horas na Praza do Pobo cun magosto popular no que se servirán chourizos, castañas, bica e viño. O prezo será de sete euros por persoa en venda anticipada.
Tras a degustación gastronómica, a xornada festiva continuará cunha actuación musical do dúo Flow, que poñerá ritmo á celebración.
Outros municipios da comarca, como A Gudiña, o día 31, ou A Mezquita, celebrarán tamén o seu magosto popular.
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