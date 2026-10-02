Estado de los soutos en Ourense antes del Magosto, previsión de cosecha y plagas

La llegada del otoño en la provincia de Ourense está históricamente vinculada a la maduración de la castaña en sus soutos y a la posterior celebración del Magosto. A pocas semanas de que en los montes y pueblos comience una de las épocas más emblemáticas de la provincia, los productores y castañicultores analizan la situación del campo ourensano para evaluar la salud de los árboles y la disponibilidad de un producto identitario de la economía rural en Galicia.

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Previsión de cosecha

Las estimaciones para esta campaña en los soutos de Ourense apuntan a una recogida marcada por la variabilidad meteorológica vivida durante los meses estivales. Aunque las altas temperaturas y los periodos de sequía generaron preocupación inicial por el calibre de la castaña, las lluvias caídas en las semanas previas al inicio de la temporada han favorecido el llenado del fruto en las principales comarcas productoras, como A Gudiña, Verín, A Veiga o A Terra de Trives. Se prevé una cosecha de volumen moderado en el conjunto de la provincia, pero con una calidad organoléptica óptima y bajo nivel de afectación por hongos.

Cuándo se recogen las castañas

La recolección tradicional de la castaña en el territorio ourensano arranca habitualmente a mediados del mes de octubre y se prolonga hasta finales de noviembre. El periodo de máxima actividad coincide con la caída natural de la eriza, un proceso que alcanza su punto álgido en torno a la festividad de San Martiño, a principios de noviembre. Durante estas semanas, la recogida manual en los soutos moviliza a cientos de familias y jornadas de trabajo agrícola en los municipios de mayor tradición forestal.

Plagas que amenazan el souto

El estado sanitario de los castaños ourensanos continúa siendo un objeto prioritario de vigilancia por parte de los técnicos del sector y la Consellería do Medio Rural. Distintos factores biológicos y fitosanitarios condicionan la productividad anual de las explotaciones de la provincia.

La avispilla del castaño

Avispilla del castaño. | Europa Press

La avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus) se mantiene como la principal amenaza para los soutos de Ourense. Este insecto de origen asiático deposita sus huevos en las yemas del árbol, provocando la formación de agallas en hojas y brotes que merman la capacidad fotosintética del castaño y reducen drásticamente la producción de fruto.

Tratamientos autorizados

Para hacer frente a esta plaga, el método autorizado más eficaz y extendido por la administración autonómica es la lucha biológica mediante la suelta del parasitoide Torymus sinensis, enemigo natural de la avispilla. Junto a estos tratamientos biológicos, los productores aplican medidas culturales como la poda de limpieza de ramas afectadas y aplicaciones fitosanitarias autorizadas para frenar el avance de otras enfermedades graves del árbol, como el chancro del castaño.

Precio de la castaña

En el mercado en origen, las cotizaciones de la castaña en Ourense dependen directamente del calibre y de la variedad recolectada. Para las variedades comerciales de mayor valor, como la famosa o la longal, los precios de venta en almacén suelen iniciar la campaña en rangos que oscilan entre 1,50 y 2,50 euros el kilo. En la venta minorista y en plazas de abastos, la castaña de gran tamaño orientada al consumo directo durante las fechas del Magosto alcanza cotizaciones más elevadas.

Dónde hay magostos

La fiesta del Magosto se celebra de forma generalizada en los 92 municipios de la provincia. La ciudad de Ourense vive su jornada festiva principal coincidiendo con las fiestas patronales de San Martiño, el 11 de noviembre, con grandes hogueras comunitarias en zonas como el Parque de Barbaña o el Montealegre. Asimismo, destacan festejos de gran arraigo gastronómico y cultural en localidades como Riós, Manzaneda, Allariz, Petín, Puebla de Trives o Maceda.

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Cómo asar castañas en casa

Para preparar las castañas en el hogar manteniendo el sabor tradicional de la fiesta, es imprescindible realizar previamente un corte profundo en forma de cruz o hendidura transversal en la cara abombada de cada castaña. Este paso evita que los frutos revienten por la acumulación de vapor durante la cocción.

Existen tres métodos idóneos para su elaboración doméstica:

Sartén castañera: Utilizar una sartén con orificios en la base sobre cocina de gas o vitrocerámica a fuego medio-alto durante 15 a 20 minutos, removiendo constantemente para asegurar un tostado parejo. Horno eléctrico: Precalentar el horno a 200 °C y disponer las castañas en una sola capa sobre una bandeja durante unos 20 minutos, dándoles la vuelta a mitad del tiempo. Freidora de aire: Asar a 200 °C durante 12 o 15 minutos, agitando el cesto a mitad del proceso.

Al finalizar la cocción, se recomienda envolver las castañas calientes en un paño de tela o papel de periódico durante 5 minutos antes de pelarlas, ya que el vapor retenido facilitará la separación de la piel interior.