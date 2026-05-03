Los amantes del dulce pueden disfrutar de la reinvención de tiramisú en el multiverso del tiramisú

La pasión por la repostería y la tendencia global del monoproducto se han fusionado en el nuevo proyecto de Irene Montero, que ha abierto un local especializado exclusivamente en el tiramisú, pero bajo un concepto creativo y diversificado que huye de lo convencional. La oferta del establecimiento no se limita a la receta tradicional. Actualmente, la carta cuenta con cinco variedades que incluyen sabores como fresa, conguitos y pistacho. Además, una de las ofertas más curiosas es el “Galimisú”, una creación de sello propio elaborada con productos autóctonos como queso San Simón, tarta de Santiago y licor café, buscando ofrecer una experiencia única que rinda homenaje a la despensa gallega.

Dirección: Avenida Alfonso Rodríguez Castelao, 1, Ourense

Contacto: 624 351 823