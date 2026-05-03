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Los amantes del dulce pueden disfrutar de la reinvención de tiramisú en el multiverso del tiramisú

VIDA

El multiverso del tiramisú es un nuevo proyecto basado en el monoproducto donde los consumidores pueden probar hasta cinco versiones del postre italiano entre los que destaca el Galimisú, una creación con productos autóctonos

Irene Montero al frente del Multiverso del tiramisú.
Irene Montero al frente del Multiverso del tiramisú. | Xesús Fariñas

La pasión por la repostería y la tendencia global del monoproducto se han fusionado en el nuevo proyecto de Irene Montero, que ha abierto un local especializado exclusivamente en el tiramisú, pero bajo un concepto creativo y diversificado que huye de lo convencional. La oferta del establecimiento no se limita a la receta tradicional. Actualmente, la carta cuenta con cinco variedades que incluyen sabores como fresa, conguitos y pistacho. Además, una de las ofertas más curiosas es el “Galimisú”, una creación de sello propio elaborada con productos autóctonos como queso San Simón, tarta de Santiago y licor café, buscando ofrecer una experiencia única que rinda homenaje a la despensa gallega.

  • Dirección: Avenida Alfonso Rodríguez Castelao, 1, Ourense
  • Contacto: 624 351 823

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