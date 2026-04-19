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Café Tapería Tarona, la fusión de sabores gallegos y peruanos cocinados con mucho cariño

VIDA

En Café Tapería Tarona buscan conquistar los paladares y dar a conocer platillos peruanos como el ceviche o el lomo saltado. Además, ofrece desayunos y pinchos que provocan esté teniendo una buena acogida de los clientes

Walter y Annie en la Tapería Tarona, en A Valenzá.
Walter y Annie en la Tapería Tarona, en A Valenzá. | Miguel Ángel

En el Café Tapería Tarona se pueden encontrar los mejores sabores gallegos y peruanos, lugar de origen de sus gerentes, Annie Rosalia Ore y Walter Andrés Chilingano que, con su propuesta, buscan conquistar paladares y dar a conocer algunos de los platos más típicos de su gastronomía.

El establecimiento ofrece desde el primer desayuno de la mañana, a tapas gallegas como raxo con patatas o huevos rotos, chipirones rebozados o a la plancha, picanha, costilla barbacoa… o especialidades peruanas tales como el ceviche, el arroz chaufa con pollo y carne, el lomo saltado… unas propuestas que están teniendo muy buena acogida y que están haciendo que cada día sumen nuevos clientes.

  • Dirección: Avenida de Celanova, 56, A Valenzá, Barbadás
  • Horario: Desde las 08,00 a cierre. Miércoles, cerrado

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