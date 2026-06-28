La Andaluza, pinchos con acento del sur en Ourense

La Andaluza es Raquel Vargas, que, tras una vida de experiencia profesional en el sector de la hostelería, ha decidido dar el paso de emprender su propio negocio, apostando por un proyecto que nace de su experiencia vital y de su acento, sello que ha querido imprimir directamente en el nombre del establecimiento. La propuesta centra su oferta gastronómica en una cuidada selección de pinchos. Tras completar su primera semana de actividad, la responsable del negocio hace un balance muy positivo de esta etapa inicial, agradeciendo la buena acogida que ha tenido entre el público. Para facilitar la visita a sus clientes, opera en un horario partido que permite cubrir buena parte de la jornada, adaptándose a las necesidades de todo tipo de clientes.

Dirección: Rúa Ervedelo, 100, Ourense

Contacto: De 07:30 a 15:30 y de 18:00 a cierre