Ambiente familiar, tapas y burguers al estilo colombiano en el café Stuttgart

El café Stuttgart lleva dos meses de funcionamiento y ya se está haciendo un hueco en la rutina de la ciudad gracias a su nueva gerencia. Su responsable, inspirada por la experiencia de su madre en el sector hostelero, decidió compaginarlo con la gestión de su propio centro de uñas, afrontando con ilusión y motivación este nuevo proyecto. En él ofrece una variada carta de tapas que incluye opciones clásicas como calamares, croquetas, alitas o pinchos morunos. Sin embargo, su gran atractivo reside en su propuesta de comida rápida, donde destaca la hamburguesa Stuttgart, la más completa de la casa, y, de forma muy especial, sus hamburguesas de estilo colombiano, famosas por ser mucho más contundentes al combinar carne, pollo y bacon con “un poco de todo”.

Dirección: Roi Páez, 8, Ourense

Horario: De 10,00 a 14,00 y de 17,00 a cierre