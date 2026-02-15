Bar As Fontes, un punto de encuentro de los vecinos de Couso de Limia para compartir partidas
TRADICIÓN
Los vecino acuden para verse, disfrutar de su tute o pasar la tarde disfrutando de un buen café o refresco
Un bar es siempre un punto de encuentro, sobre todo en el rural donde cada vez más, desgraciadamente, los vecinos van a menos. Aún recuerda hoy Carmen Campelo, propietaria del Bar As Fontes, en Couso de Limia, Sandiás, cuando además de bar tenía tienda con lo imprescindible, hacían comidas y había “hasta 20 partidas de cartas y dominós”. Hoy en día sigue siendo lugar de reunión de los que están, para verse, su tute -“yo mismo me siento con ellos” conmenta la propietaria-, y pasar parte de la tarde mientras disfrutan del buen café, un refresco y charlas para ponerse al día e incluso debatir de la actualidad.
Dirección: Couso de Limia, carretera principal, 21, Sandiás
Horario: De 11,00 a cierre. Lunes por las mañanas, cerrado
