DIRECTO
Desfile de Domingo de Entroido en Ourense

Bar As Fontes, un punto de encuentro de los vecinos de Couso de Limia para compartir partidas

TRADICIÓN

Los vecino acuden para verse, disfrutar de su tute o pasar la tarde disfrutando de un buen café o refresco

Carmen Campelo en el Bar As Fontes, en Sandiás.
Carmen Campelo en el Bar As Fontes, en Sandiás. | Óscar Pinal

Un bar es siempre un punto de encuentro, sobre todo en el rural donde cada vez más, desgraciadamente, los vecinos van a menos. Aún recuerda hoy Carmen Campelo, propietaria del Bar As Fontes, en Couso de Limia, Sandiás, cuando además de bar tenía tienda con lo imprescindible, hacían comidas y había “hasta 20 partidas de cartas y dominós”. Hoy en día sigue siendo lugar de reunión de los que están, para verse, su tute -“yo mismo me siento con ellos” conmenta la propietaria-, y pasar parte de la tarde mientras disfrutan del buen café, un refresco y charlas para ponerse al día e incluso debatir de la actualidad.

Dirección: Couso de Limia, carretera principal, 21, Sandiás

Horario: De 11,00 a cierre. Lunes por las mañanas, cerrado

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats