En Cafetería Brétema, con cada consumición, varios pinchos elaborados a elegir
CINCO AÑOS
Hace cinco años abrió la Cafetería Brétema, un lugar donde se pueden disfrutar de pinchos a la elección con cada consumición
El tiempo vuela, y Luz Maziel Alonso se da cuenta cada vez que mira atrás y se da cuenta de que ya hace cinco años que abrió las puertas de la Cafetería Brétema. Un tiempo en el que con trabajo, constancia, simpatía y buen servicio se ha sabido ganar una clientela fiel que elige este establecimiento para empezar las mañanas, hacer un alto en la jornada o disfrutar de la emoción de un partido de fútbol.
Mañanas en las que el buen café se sirve acompañado de bollería, tostadas dulces y saladas o tortilla recién hecha. A lo largo del día no falta un buen trozo de bica para acompañar el café, además de ofrecer a sus clientes pincho a escoger entre varios con cada consumición. Pinchos que van desde alitas fritas, croquetas o fabada, a arroz, mollejas, riñones, morro o oreja.
- Dirección: Avda. de Celanova, 47, A Valenzá
- Horario: De martes a viernes, desde las 07,30 h. Sábados y domingos, desde las 09,00 h.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
EFECTOS DE LAS BORRASCAS
Las borrascas dejan pérdidas de más de 3.000 millones de euros en Andalucía para el sector agrario