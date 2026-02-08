ÚLTIMA HORA
Las incidencias de la borrasca Marta en la provincia

En Cafetería Brétema, con cada consumición, varios pinchos elaborados a elegir

CINCO AÑOS

Hace cinco años abrió la Cafetería Brétema, un lugar donde se pueden disfrutar de pinchos a la elección con cada consumición

Luz Maziel en la Cafetería Brétema en A Valenzá, Barbadás, ante algunos de sus pinchos.
Luz Maziel en la Cafetería Brétema en A Valenzá, Barbadás, ante algunos de sus pinchos. | Xesús Fariñas

El tiempo vuela, y Luz Maziel Alonso se da cuenta cada vez que mira atrás y se da cuenta de que ya hace cinco años que abrió las puertas de la Cafetería Brétema. Un tiempo en el que con trabajo, constancia, simpatía y buen servicio se ha sabido ganar una clientela fiel que elige este establecimiento para empezar las mañanas, hacer un alto en la jornada o disfrutar de la emoción de un partido de fútbol.

Mañanas en las que el buen café se sirve acompañado de bollería, tostadas dulces y saladas o tortilla recién hecha. A lo largo del día no falta un buen trozo de bica para acompañar el café, además de ofrecer a sus clientes pincho a escoger entre varios con cada consumición. Pinchos que van desde alitas fritas, croquetas o fabada, a arroz, mollejas, riñones, morro o oreja.

  • Dirección: Avda. de Celanova, 47, A Valenzá
  • Horario: De martes a viernes, desde las 07,30 h. Sábados y domingos, desde las 09,00 h.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats