Bagels, culturas y sabores en Forasteiro, un espacio único

Especializada en bagels, Forasteiro destaca por elaborar a mano tanto las masas como los ingredientes, ofreciendo una amplia variedad de propuestas. La carta también incluye diferentes tostas con recetas de inspiración rumana y matcha traído directamente de Japón, que puede disfrutarse en auténticos cuencos japoneses, y la tortilla llamada “Cosmos” en honor a su antiguo dueño que les enseñó sus truquitos para que fuera como recordaban sus antiguos clientes. El establecimiento ha sido completamente restaurado por sus propietarios. El local es, además, pet friendly y cuenta con un calendario de actividades que incluye talleres, recitales y propuestas relacionadas con distintas culturas.

Dirección: Rúa Vicente Risco, 54 - Ourense

Horario: Sábados por la tarde y domingos cerrado por descanso