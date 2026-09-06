Bagels, culturas y sabores en Forasteiro, un espacio único
VIDA
Con recetas de inspiración rumana y matcha traído directamente de Japón, que puede disfrutarse en auténticos cuencos japoneses, y la tortilla llamada “Cosmos” en honor a su antiguo dueño que les enseñó sus truquitos
Especializada en bagels, Forasteiro destaca por elaborar a mano tanto las masas como los ingredientes, ofreciendo una amplia variedad de propuestas. La carta también incluye diferentes tostas con recetas de inspiración rumana y matcha traído directamente de Japón, que puede disfrutarse en auténticos cuencos japoneses, y la tortilla llamada “Cosmos” en honor a su antiguo dueño que les enseñó sus truquitos para que fuera como recordaban sus antiguos clientes. El establecimiento ha sido completamente restaurado por sus propietarios. El local es, además, pet friendly y cuenta con un calendario de actividades que incluye talleres, recitales y propuestas relacionadas con distintas culturas.
- Dirección: Rúa Vicente Risco, 54 - Ourense
- Horario: Sábados por la tarde y domingos cerrado por descanso
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Aparatosa salida de vía de un coche en la OU-603, a su paso por A Rúa
VICTORIA HISTÓRICA DE LA AFD
La ultraderecha arrasa en Sajonia-Anhalt y queda a las puertas de gobernar por primera vez en Alemania