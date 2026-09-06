EDITORIAL
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Bagels, culturas y sabores en Forasteiro, un espacio único

VIDA

Con recetas de inspiración rumana y matcha traído directamente de Japón, que puede disfrutarse en auténticos cuencos japoneses, y la tortilla llamada “Cosmos” en honor a su antiguo dueño que les enseñó sus truquitos

Interior del local reformado y presentación de los bagels.
Interior del local reformado y presentación de los bagels. | La Región

Especializada en bagels, Forasteiro destaca por elaborar a mano tanto las masas como los ingredientes, ofreciendo una amplia variedad de propuestas. La carta también incluye diferentes tostas con recetas de inspiración rumana y matcha traído directamente de Japón, que puede disfrutarse en auténticos cuencos japoneses, y la tortilla llamada “Cosmos” en honor a su antiguo dueño que les enseñó sus truquitos para que fuera como recordaban sus antiguos clientes. El establecimiento ha sido completamente restaurado por sus propietarios. El local es, además, pet friendly y cuenta con un calendario de actividades que incluye talleres, recitales y propuestas relacionadas con distintas culturas.

  • Dirección: Rúa Vicente Risco, 54 - Ourense
  • Horario: Sábados por la tarde y domingos cerrado por descanso

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