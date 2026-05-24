El bar A Doblada se incorpora al vending para dar servicio 24 horas

El conocido bar A Doblada cumple cuatro décadas de historia y lo celebra con una innovadora apuesta para estar presente las 24 horas del día. La apertura de A Redoblada, un nuevo espacio de vending que ya lleva dos meses funcionando con gran éxito, ofrece una amplia gama de productos. Así, la presencia de A Doblada se prolonga durante día y noche en el barrio. No se trata sólo de una cafetería de referencia; sino que es popular por completar sus hamburguesas con sellados de lotería. Ahora, A Redoblada, complementa el negocio familiar ofreciendo 43 productos distintos para cubrir cualquier necesidad de última hora, especialmente durante la madrugada, y los vecinos le han dado una acogida excelente.

Dirección: Calle Río Arnoia, 27, Ourense