O Grolo ofrece bocadillos, hamburguesas y tapas en el barrio del Puente

Iria Fernández Calviño lleva un mes al frente de O Grolo, el bar que decidió abrir tras un periodo en el paro. “Siempre estuve en la hostelería y no me salía nada, así que me animé”, explica esta emprendedora ourensana que saca adelante el local ella sola. La oferta gira en torno a bocadillos, tapas, pinchos y hamburguesas, siendo estas últimas el producto estrella del establecimiento. Abierto desde las diez de la mañana hasta que se van los últimos clientes, hace un balance positivo de estas primeras semanas de trabajo. “Va bien, no me quejo, va habiendo gente”, señala Iria, que ve con optimismo los primeros pasos de su negocio.

Dirección: Río Xares, 15, Ourense

Horario: Desde las 10:00 horas