Bar Foliada-Pensión Río Cenza, una opción de alojamiento y cocina casera junto al río Cenza
VIDA
Una opción que ofrece desayunos con tostada o bollería, además de comidas o cenas bajo reserva. En verano el Bar Foliada ofrece helados artesanales y la pensión Río Cenza cuenta con habitaciones totalmente equipadas
Bar Foliada y Pensión Río Cenza combina alojamiento y gastronomía en un ambiente tranquilo, acogedor y pensado para disfrutar de una estancia agradable. La pensión cuenta con habitaciones dobles equipadas con baño privado, televisión y wifi. En el bar se sirven desayunos con bollería y tostadas, además de comidas y cenas caseras bajo reserva. También se atienden grupos previa reserva y, durante los meses de verano, se pueden disfrutar helados artesanales en cucurucho y copas de helado. Todo ello se completa con una agradable terraza, perfecta para relajarse y disfrutar con calma de la buena cocina y del entorno.
Dirección: Plaza da Vila, 4 - Villarino de Conso
Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 22:30 horas. Sábados de 09:00 a 23: horas. Domingos de 10:00 a 23:00 horas
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