El Bohio reabre con tortilla, calamares, empanadillas o pinchos morunos
VIDA
El Bohio reabre sus puertas tras una reforma integral y estrena nueva gerencia.
Tras un periodo de inactividad, el Bohio ha reabierto sus puertas tras una reforma integral y nueva gerencia que arranca con ilusión y el propósito de recuperar el pulso de este punto de encuentro. Para ello, se enfocan en los desayunos y el aperitivo de media mañana y mediodía con una oferta que destaca por una amplia y variada selección de pinchos preparados desde primera hora, que incluye opciones clásicas como tortilla, calamares, empanadillas o pinchos morunos, complementados con la oferta habitual de cafetería, tostadas y bollería para quienes comienzan su jornada laboral, apostando también por activar un horario de tarde que hasta ahora el bar no tenía.
- Dirección: Rúa Manuel Pereira, 9, Ourense
- Horario: de lunes a viernes: de 07:00 a cierre. Sábados y festivos: de 08:00 a cierre. Domingos cerrado.
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