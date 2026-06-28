Callos y cocido: sabores tradicionales en el Braseiro de Gomesende
VIDA
Braseiro de Gomesende inicia una etapa renovada con su apuesta por la cocina tradicional.
Braseiro de Gomesende ha iniciado una etapa renovada para mantener vivo un punto de encuentro de referencia de la zona. La acogida por parte de los vecinos ha sido excepcional. La propuesta gastronómica del establecimiento se define por una cocina tradicional y cercana. Además de servir el clásico menú del día, que garantiza variedad para el público habitual, el equipo trabaja también con opciones más frescas, como diversas ensaladas, sin perder la esencia de los platos de siempre como los callos o el cocido. Más allá de la rutina diaria, el local también se abre a la celebración de eventos sociales y fiestas temáticas.
- Dirección: Lugar Fustans, 2, Gomesende
- Horario: de lunes a viernes: de 06:30 a 22:00. Fines de semana: de 08:00 a medianoche
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