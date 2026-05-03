Desayunos para todos los gustos en Rigodón, una cafetería de referencia

Con más de 15 años de experiencia en hostelería, Cristian y Mady han tomado recientemente las riendas del emblemático bar de la Plaza de la Marina, aprovechando sus amplias instalaciones que incluyen una gran terraza frente al parque infantil y un generoso espacio interior. La nueva propuesta destaca por una oferta de desayunos renovada, donde conviven las tostas clásicas de jamón con opciones innovadoras de aguacate, pavo o crema de cacahuete. Su vitrina se completa con bollería de mantequilla, bica casera y pinchos variados, manteniendo el detalle de acompañar cada café con un bizcocho de cortesía, todo ello con un horario ininterrumpido de ocho de la mañana a medianoche.

Dirección: Plaza de la Marina, 2, Ourense

Horario: De 8:00 a 00:00 horas