Desayunos para todos los gustos en Rigodón, una cafetería de referencia
VIDA
Complementando las tostas clásicas con las opciones innovadoras la nueva propiedad de Rigodón destaca por ofrecer una gran variedad desayunos
Con más de 15 años de experiencia en hostelería, Cristian y Mady han tomado recientemente las riendas del emblemático bar de la Plaza de la Marina, aprovechando sus amplias instalaciones que incluyen una gran terraza frente al parque infantil y un generoso espacio interior. La nueva propuesta destaca por una oferta de desayunos renovada, donde conviven las tostas clásicas de jamón con opciones innovadoras de aguacate, pavo o crema de cacahuete. Su vitrina se completa con bollería de mantequilla, bica casera y pinchos variados, manteniendo el detalle de acompañar cada café con un bizcocho de cortesía, todo ello con un horario ininterrumpido de ocho de la mañana a medianoche.
- Dirección: Plaza de la Marina, 2, Ourense
- Horario: De 8:00 a 00:00 horas
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
POEMAS Y CARTAS
En el Día de la Madre, palabras bonitas pensando en una madre
Guerra en ucrania
Ucrania ataca dos petroleros de la flota fantasma rusa en el mar Negro