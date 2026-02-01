La buena cocina casera siguiendo recetas tradicionales en Casa Testa

Hilario Serantes es el responsable de Casa Testa, un lugar donde disfrutar de la buena cocina casera y un trato cercano y amable gracias a la amplia experiencia de casi 40 años de Hilario y también a su saber hacer que le han llevado a dar el paso y abrir su propio negocio. Durante la semana ofrece un completo menú del día por 15 € con varios primeros y segundos a elegir, postre, pan, bebida y café. Los miércoles incluye en su propuesta un buen cocido gallego al que no le falta ni un ingrediente. Los fines de semana tiene un exquisita carta a base de buena materia prima con propuestas que van desde el bacalao, el salmón o la merluza al churrasco, rabo de toro, jarrete o el famoso pollo testa.

Dirección: Tellado, 30, San Cristovo de Cea

Horario: De domingo a jueves, de 11,30 a 17,00 horas. Viernes y sábados, desde las 11,30 a cierre