La buena cocina casera siguiendo recetas tradicionales en Casa Testa

COCINA TRADICIONAL

Los comensales pueden disfrutar entre semana de un menú del día con varias opciones, el miércoles un cocido gallego que no le falta de nada o los fines de semana de buena materia prima

Hilario Serantes, responsable de Casa Testa, en Tellado, San Cristovo de Cea.
Hilario Serantes, responsable de Casa Testa, en Tellado, San Cristovo de Cea. | Óscar Pinal

Hilario Serantes es el responsable de Casa Testa, un lugar donde disfrutar de la buena cocina casera y un trato cercano y amable gracias a la amplia experiencia de casi 40 años de Hilario y también a su saber hacer que le han llevado a dar el paso y abrir su propio negocio. Durante la semana ofrece un completo menú del día por 15 € con varios primeros y segundos a elegir, postre, pan, bebida y café. Los miércoles incluye en su propuesta un buen cocido gallego al que no le falta ni un ingrediente. Los fines de semana tiene un exquisita carta a base de buena materia prima con propuestas que van desde el bacalao, el salmón o la merluza al churrasco, rabo de toro, jarrete o el famoso pollo testa.

  • Dirección: Tellado, 30, San Cristovo de Cea
  • Horario: De domingo a jueves, de 11,30 a 17,00 horas. Viernes y sábados, desde las 11,30 a cierre

