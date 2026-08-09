Café-bar César ofrece cercanía y buen trato en cada visita
VIDA
Bajo el mando de Jessee y Gabriela, el Café Bar César (Carballiño) ofrece un servicio cercano y personalizado desde primera hora del día donde se puede disfrutar desde los desayunos o los pinchos con cada consumición. Cuenta con una terraza exterior
Café Bar César ofrece un servicio de cafetería tradicional en un ambiente familiar y acogedor. Desde primera hora, sus clientes pueden disfrutar de desayunos con tostadas y bollería, además de una tapa de cortesía con cada consumición, un detalle que forma parte de su forma cercana de atender. El local cuenta también con una terraza para disfrutar del buen tiempo y de momentos tranquilos en compañía. Al frente del establecimiento, Jessee y Gabriela cuidan cada detalle para ofrecer un servicio cercano y personalizado, apostando por el buen trato y la atención a sus clientes como una de sus principales señas de identidad.
- Dirección: Curros Enríquez, 17 - O Carballiño
- Horario: De 07:00 a 22:00 de viernes a miércoles
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