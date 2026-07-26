El Bar Monte Meda vuelve a coger impulso
VIDA
Bajo una gerencia renovada y con una carta de tapas caseras variadas para acompañar cada consumisió, el Bar Monte Meda inicia una nueva etapa en Maceda. Un local que cuenta con dos terrazas para disfrutar al aire libre en verano
El Bar Monte Meda inicia una nueva etapa en Maceda con una gerencia renovada que, en apenas quince días, ya ha comenzado a ganarse la confianza de la clientela. El establecimiento mantiene su esencia como lugar de encuentro, apostando por un trato cercano y un ambiente familiar. Cada mañana ofrece desayunos con café, bollería y tostadas, mientras que durante el resto de la jornada las consumiciones se acompañan de una variada selección de tapas caseras, entre las que destacan la oreja, las alitas de pollo, la tortilla y otras propuestas elaboradas de forma tradicional. Además, dispone de dos terrazas que permiten disfrutar del buen tiempo y compartir un momento de ocio tanto con vecinos como con visitantes que pasan por Maceda.
- Dirección: Alto de Rodicio nº 3 - Maceda
- Horario: De 08:30 a 22:00 horas de miércoles a lunes
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