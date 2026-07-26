El Bar Monte Meda vuelve a coger impulso

El Bar Monte Meda inicia una nueva etapa en Maceda con una gerencia renovada que, en apenas quince días, ya ha comenzado a ganarse la confianza de la clientela. El establecimiento mantiene su esencia como lugar de encuentro, apostando por un trato cercano y un ambiente familiar. Cada mañana ofrece desayunos con café, bollería y tostadas, mientras que durante el resto de la jornada las consumiciones se acompañan de una variada selección de tapas caseras, entre las que destacan la oreja, las alitas de pollo, la tortilla y otras propuestas elaboradas de forma tradicional. Además, dispone de dos terrazas que permiten disfrutar del buen tiempo y compartir un momento de ocio tanto con vecinos como con visitantes que pasan por Maceda.

Dirección: Alto de Rodicio nº 3 - Maceda

Horario: De 08:30 a 22:00 horas de miércoles a lunes