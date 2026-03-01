Café Bar Graduado, una carta informal y variada que se completa con el menú del día en Ourense
ZONA DEL CAMPUS
El Café Bar Graduado (Doutor Temes Fernández, 34, Ourense) ofrece sus servicios de 07,00 a cierre. Sábados por la mañana y domingos, cerrado
Alejandro Fernández, Beatriz Rodríguez y Fabián Marnotes, con experiencia en hostelería y sus propios negocios, han querido dar un paso más y han aunado fuerzas para abrir el Café Bar Graduado que, desde mediados de octubre ofrece desde los primeros cafés de la mañana, a menú del día o comida más informal.
Así, por las mañanas, para empezar con energía disponen de bollería, tostadas dulces y saladas, tortilla y pinchos variados. A la hora de comer, ofrecen la posibilidad del menú del día por 13€ (o medio menú por 10€). Platos que varían cada día según el mercado y cocinados de forma casera.
Además, disponen de carta, mediodías y noches, en las que se pueden encontrar bocadillos, hamburguesas, sandwiches, ensaladas o tapas como triángulos de queso, finguers, crujiente de langostino…
