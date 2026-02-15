Cafetería & Patio Bar O Peilán, un lugar de descanso con actuaciones un viernes al mes

La Cafetería & Patio O Peilán se ubica en Arenteiro, Piñor, en pleno Camino de Santiago y al lado del albergue de peregrinos, una ubicación privilegiada para todos aquellos que realizan su camino de peregrinación, pero también para los vecinos de los alrededores que quieren comenzar las mañanas con un buen desayuno con bollería, tostadas dulces y saladas o un pincho. A lo largo de la jornada, cada consumición se acompaña de un pincho degustación -bica en el caso de los cafés, y, de cara el futuro cuentan con sumar una carta de bocadillos fríos y calientes, hamburguesas… y ofrecer también un espacio donde realizar comidas de grupo. Otra de sus propuestas es animar la noche, mínimo un viernes al mes, con actuaciones en directo.

Dirección: Lugar de Arenteiro, Piñor

Horario: De lunes a jueves y domingo, de 07,00 a 21,00 horas. Viernes y sábado, desde las 07,00 a 01,00 horas