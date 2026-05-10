Café Bar Noguerales, un nuevo punto de encuentro con servicio de cafetería y pinchos

El Bar Noguerales ha completado sus dos primeras semanas de funcionamiento ofreciendo un servicio de calidad a vecinos y visitantes de la zona desde primera hora de la mañana. En esta fase funciona principalmente bajo el formato de cafetería y barra de pinchos, con una amplia oferta de productos de elaboración diaria, donde la tortilla de patatas se ha consolidado rápidamente como el principal reclamo. No obstante ya trabajan en una ampliación de sus servicios, que pasará por incorporar una carta de comidas para diversificar la oferta, todo ello con una gestión respaldada por una dilatada experiencia en el sector de la hostelería.

Dirección: Avenida de Portugal, 6, Ourense

Horario: De 7,00 a 23,00 horas