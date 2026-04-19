Café Bar Tapería O Pincho, una carta informal para disfrutar en Maceda de la gastronomía entre amigos
VIDA
En su carta destaca la hamburguesa gigante con 21 centímetros de diámetro que uno puede encargar. Un lugar que cuenta con sala de juegos o terraza ideal para comidas o cenas informales en Maceda
En Maceda, el Café Bar Tapería O Pincho va camino de convertise en un referente para vecinos y visitantes por su amplia propuesta para una comida o cena informal y la buena atención a cada cliente.
Los desayunos no defraudan y, a lo largo del día, es punto de encuentro para compartir una caña, refresco o café, en el interior, en la terraza o en su sala de juegos. A la hora de comer o cenar, su carta de tapas ofrecen propuestas como razo, zorza, chipirones… a la que suman bocadillos fríos y calientes y haburguesas. Entre estas últimas destaca la Hamburguesa gigante, por encargo, que, con 21 centímetros de diámetro no deja a nadie con hambre. Otra de sus especialidades es la tortilla, que también hacen por encargo, con o sin cebolla, al gusto del consumidor.
- Dirección: Aurelio Ferreiro, 41, Maceda
- Horario: De lunes a jueves desde las 09,00 horas a 22,00 horas. Viernes y sábados hasta las 01,00 horas
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último