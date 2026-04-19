Café Bar Tapería O Pincho, una carta informal para disfrutar en Maceda de la gastronomía entre amigos

En Maceda, el Café Bar Tapería O Pincho va camino de convertise en un referente para vecinos y visitantes por su amplia propuesta para una comida o cena informal y la buena atención a cada cliente.

Los desayunos no defraudan y, a lo largo del día, es punto de encuentro para compartir una caña, refresco o café, en el interior, en la terraza o en su sala de juegos. A la hora de comer o cenar, su carta de tapas ofrecen propuestas como razo, zorza, chipirones… a la que suman bocadillos fríos y calientes y haburguesas. Entre estas últimas destaca la Hamburguesa gigante, por encargo, que, con 21 centímetros de diámetro no deja a nadie con hambre. Otra de sus especialidades es la tortilla, que también hacen por encargo, con o sin cebolla, al gusto del consumidor.