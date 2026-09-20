Café Crono donde encuentras desayunos, pinchos y suerte para compartir

Café Crono ofrece mucho más que un buen café. El establecimiento combina el ambiente cercano de una cafetería de toda la vida con el servicio de administración de lotería, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y clientes habituales. Su propuesta incluye desayunos y pinchos, siempre acompañados de un detalle de cortesía, tanto por las mañanas como durante las tardes. Sin servicio de comidas, apuesta por una atención cercana y familiar, de la mano de la propietaria y dos camareras, que cuidan cada visita y hacen que los clientes se sientan como en casa.

Dirección: Avda. de Zamora, 3 - Ourense

Horario: De lunes a viernes de 08:00 a cierre. Sábados y festivos de 09:00 a cierre