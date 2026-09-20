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40 Edición | Día da Bici

Café Crono donde encuentras desayunos, pinchos y suerte para compartir

VIDA

Este local en Avenida de Zamora combina una cafetería tradicional con una administración de lotería. Ofrece pinchos con cada degustación

Cristiana Isabel Alves Lima, Cristina Pérez Quintas y Teresa de Jesús de la Cruz Abreu en Crono Café
Cristiana Isabel Alves Lima, Cristina Pérez Quintas y Teresa de Jesús de la Cruz Abreu en Crono Café | La Región

Café Crono ofrece mucho más que un buen café. El establecimiento combina el ambiente cercano de una cafetería de toda la vida con el servicio de administración de lotería, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y clientes habituales. Su propuesta incluye desayunos y pinchos, siempre acompañados de un detalle de cortesía, tanto por las mañanas como durante las tardes. Sin servicio de comidas, apuesta por una atención cercana y familiar, de la mano de la propietaria y dos camareras, que cuidan cada visita y hacen que los clientes se sientan como en casa.

Dirección: Avda. de Zamora, 3 - Ourense

Horario: De lunes a viernes de 08:00 a cierre. Sábados y festivos de 09:00 a cierre

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