Café Pasarela, un lugar en Ourense para disfrutar sin prisas
VIDA
Café Pasarela cuenta con una terraza muy amplia, perfecta para disfrutar del buen tiempo, y un ambiente tranquilo y acogedor en el que compartir un café, una comida o simplemente hacer una pausa agradable.
El Café Pasarela ofrece una variada propuesta gastronómica para disfrutar a lo largo de todo el día. Sus desayunos incluyen tostadas, bollería y tortilla, una de las especialidades más apreciadas de la casa. A mediodía, la oferta continúa con un menú del día económico, elaborado con productos caseros y pensado para disfrutar de una buena comida sin gastar demasiado.
Por las tardes, las consumiciones se acompañan de un pincho de cortesía, un detalle que completa su propuesta. Además, cuenta con una terraza muy amplia, perfecta para disfrutar del buen tiempo, y un ambiente tranquilo y acogedor en el que compartir un café, una comida o simplemente hacer una pausa agradable.
- Dirección: C/ Villamil y Castro nº 1 - Ourense
- Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 23:00 horas. Sábados, domingos y festivos cerrado
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